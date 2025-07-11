Число убыточных предприятий выросло в Петербурге на 22%

За первые четыре месяца года в Санкт-Петербурге увеличилось количество убыточных компаний, но общий финансовый результат предприятий значительно вырос. Сальдированный показатель составил 791 млрд рублей, что в 2,5 раза превышает прошлогодний уровень.

«Рост общего показателя объясняется низкой базой 2024 года, когда оптовая торговля понесла рекордные убытки», – отмечают аналитики РБК со ссылкой на данные Петростата.

Без учета оптовой торговли финансовый результат оказался на 23% ниже прошлогоднего. Наибольшее снижение прибыли зафиксировано в профессиональной и научной деятельности, добыче полезных ископаемых и водоснабжении. Положительную динамику показали финансовая сфера и IT-сектор.

Ранее Иркутская область разработала два стратегических проекта по созданию промышленных кластеров в рамках федеральной программы Минпромторга.