Объемы ипотечного кредитования в России сократились на 25%

В первом полугодии 2025 года российский рынок ипотеки столкнулся с существенным сокращением объемов кредитования. По данным аналитического центра Домклик, общие показатели упали на четверть по сравнению со вторым полугодием 2024 года, при этом рыночные программы понесли рекордные потери.

«Высокая ключевая ставка в 21% и отмена массовой льготной ипотеки оказали значительное давление на рынок», – отмечают эксперты.

Наибольшее сокращение – на 71% – зафиксировано по базовым ипотечным программам, объемы которых упали до 143 млрд рублей. В то же время льготные программы сохранили доминирующую позицию с долей в 84% от общего объема выдач. Семейная ипотека показала рост на 12%, компенсируя падение других направлений.

Напомним, что в России планируют разрешить выдачу льготной семейной ипотеки только по месту регистрации. Новые правила могут вступить в силу с 2026 года. Инвестбанкир Евгений Коган назвал меру чудовищной.