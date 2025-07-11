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Золото растёт вопреки укреплению доллара

Золото растет уже третий день. На торгах в пятницу цена повышается на 0,65%, до $3347,5 за тройскую унцию. Уровень в $3400, которого рынок не видел с 18 июня, пока не достигнут, что создает неплохие возможности для продолжения роста в краткосрочном периоде. Примечательно, что драгметалл дорожает на фоне трёхдневного роста индекса доллара США (DXY), хотя традиционно золото и DXY идут в противоположных направлениях. Однако последний пока так и не может подняться к уровню в 100 пунктов.

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Аналитики глобальных инвестиционных банков ожидают во втором полугодии глубокой коррекции цены драгметалла после подъёма цены за первые 6 месяцев на 25%. Мы полагаем, что золото снова начало расти в цене из-за усилившейся неопределённости в мире на фоне анонсированных президентом США Дональдом Трампом новых пошлин для значительного числа стран. Также возможно, что рынки ожидают сохранения процентных ставок ФРС на том же уровне, несмотря на давление американского лидера.

– Если доллар возобновит укрепление, золото, по нашей оценке, может подешеветь к концу года до $3000-3100 за тройскую унцию, – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global. – При обесценении американской валюты после коррекции может снова начать дорожать и подняться до $3500 за тройскую унцию. В ближайшее время, если цена золота не закрепится на уровне $3400 и выше, можно будет ожидать коррекции в область $3290-3300. В долгосрочном периоде мы считаем рост цены драгметалла более вероятным, чем сценарий длительного спада.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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