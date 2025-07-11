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Реновация по-новому: как Собянин планирует обновить Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о планомерном обновлении жилого фонда столицы. Современные дома будут строиться на месте устаревших зданий, срок эксплуатации которых истек, сообщил он в интервью «РИА Новости».

Собянин подчеркнул, что реновация должна проходить этапами, чтобы избежать градостроительного хаоса, как это бывает в западных странах. Новые дома будут возводиться не только на месте бывших промзон, но и в уже существующих жилых кварталах, заменяя старые здания. Он отметил, что многие советские 12-этажные дома также требуют внимания из-за вопросов безопасности.

«Если мы хотим, чтобы город был всегда молодым и современным, то необходимо не только застраивать промзоны, но и не оставлять морально и физически устаревший жилфонд, который постепенно превращается в трущобы», – пояснил Собянин

Программа реновации, утвержденная в 2017 году, затрагивает около миллиона москвичей и предполагает расселение 5176 домов. Собянин поручил удвоить темпы ее реализации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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