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Глава Ростеха Сергей Чемезов посетил Иркутский авиазавод

Генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов прибыл в Иркутск, где вместе с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым посетил Иркутский авиазавод. В ходе визита они осмотрели цеха предприятия, линии сборки МС-21 и ангар для наземной отработки самолетов. 

<p>Фото, видео: ПАО «Яковлев»</p>

Фото, видео: ПАО «Яковлев»

Вместе с ними в оценке производственных процессов приняли участие депутат Госдумы РФ Альфия Когогина, генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха, председатель Законодательного Собрания Александр Ведерников и мэр Иркутска Руслан Болотов. На заводе также чествовали 11 сотрудников, внесших значительный вклад в развитие предприятия.

«Сегодня Иркутский авиационный завод становится лидером российского гражданского самолетостроения. Все его достижения – результат работы всех без исключения сотрудников предприятия», – отметил Сергей Чемезов.

<p>Фото, видео: ПАО «Яковлев»</p>

Фото, видео: ПАО «Яковлев»

Ранее глава Ростехе в колонке для РБК подчеркнул, что России не следует стремиться «догнать и перегнать» Запад в технологических направлениях, а важно сосредоточиться на собственном развитии. В стратегии Ростеха до 2036 года поставлены амбициозные цели, включая развитие продуктового ряда и экспансию на международные рынки. Чемезов охарактеризовал текущую ситуацию как «борьбу за будущее», где выигрывают прагматичные участники, действующие на опережение. Импортозамещение и технологический суверенитет — это не просто новая идея, а курс, который уже проложен.


<p>Фото, видео: ПАО «Яковлев»</p> <p>Фото, видео: ПАО «Яковлев»</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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