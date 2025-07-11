Рушан Сахбиев: Победить киберпреступность возможно лишь совместными усилиями

Байкальский цифровой форум прошел в Иркутске на площадке Сбера и собрал ведущих экспертов страны в сфере кибербезопасности. Участники выработали рекомендации по применению мер в борьбе с киберпреступностью.

Одной из главных тем для обсуждения стал вступивший в силу «Закон о дропперах» (ФЗ от 24.06.2025 №176-ФЗ «О внесении изменений в статью 187 УК РФ», которым вводится уголовная ответственность за дропперство — соучастие в схемах мошенников, содействие в переводе и обналичивании похищенных денег.

По данным экспертов по кибербезопасности Сбера, злоумышленники меняют схемы вывода украденных средств, сегодня также наблюдается тренд на переход дропов в офлайн-каналы на фоне усиления систем противодействия мошенничеству в банковской сфере ― всё труднее реализовывать схемы с использованием банковских сервисов и приложений. Подозрительные транзакции сегодня оперативно выявляются и приостанавливаются. Эффективность системы противодействия мошенничеству Сбера достигла 99,9%.

Рушан Сахбиев, Председатель Байкальского банка Сбербанка:

«Победить киберпреступность можно только вместе. Нужна тесная работа науки, практики, государства, бизнеса и правоохранительных органов. Благодаря отработанному механизму взаимодействия с правоохранительными и судебными органами, а так же с другими банками "Сберу" удаётся вернуть россиянам миллиарды рублей со счетов дропперов».

Элина Сидоренко, директор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций, профессор МГИМО МИД России,

член СПЧ при Президенте РФ, Глава АНО «Белый Интернет»:

«Борьба с дропперами должна начинаться не с санкции уголовного закона, а с профилактики такого вида преступлений с акцентом на несовершеннолетних пользователей банковских услуг. Сегодня много несовершеннолетних, которые открывают в банке карты, а потом эти карты продают мошенникам. Таким образом, подростки, не ведая об опасности своего деяния, являются соучастниками очень многих преступлений. К этой работе необходимо привлекать и ведущие банки, которые помогут разобраться детям с возможностями и рисками взрослой финансовой жизни. Профилактика должна касаться и людей старшего поколения: самым старым дроппером России оказалась98-летняя бабушка».

Мероприятие стало важной федеральной площадкой, специально переведённой в Иркутск, чтобы привлечь больше внимания к вопросам цифровой безопасности именно на региональном уровне. Организаторы мероприятия: МГИМО МИД России, АНО

«Белый интернет», СПЧ при Президенте РФ, АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей», Иркутский юридический институт, Прокуратура Иркутской области, Байкальский университет, Иркутское отделение Российской криминологической ассоциации.