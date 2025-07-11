Россияне переориентировались на сбережения

Согласно свежему опросу SuperJob, почти две трети россиян (62%) в настоящее время имеют сбережения, тогда как в 2022 году этот показатель составлял лишь 53%. Особенно высокий уровень накоплений зафиксирован у респондентов с доходом свыше 100 тыс. рублей (76%) и в возрастной группе старше 45 лет (68%). Наряду с этим, наблюдается рост уверенности в собственной финансовой грамотности, так как доля граждан, оценивающих свои знания в этой сфере высоко, выросла с 21% до 26% за три года.

Такая динамика напрямую связана с макроэкономическими изменениями последних лет, считает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

– С конца 2022 года реальные доходы населения начали расти на фоне рекордно низкой безработицы. При этом сбережения вновь стали инструментом финансовой стратегии, так как в условиях жесткой денежно-кредитной политики Банка России и ключевой ставки в 20% и более годовых, граждане отдают предпочтение накоплению и размещению средств на банковских депозитах и в облигациях, а не потреблению. Высокие процентные ставки делают сбережения выгодными, особенно на фоне неопределённости в мировой экономике и осторожности в отношении крупных покупок в кредит.

Если текущий тренд сохранится, то в 2026 году можно ожидать дальнейшего роста финансовой устойчивости домохозяйств, особенно в среднедоходных и старших возрастных группах. Постепенное снижение ставки, вероятно, приведёт к оживлению потребительской активности, но уже на более осознанной и рациональной основе, где сбережения и грамотное управление личными финансами будут играть ключевую роль, – резюмирует эксперт.