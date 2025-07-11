Торговое сальдо России падает: что ждет рубль в ближайшие месяцы?

Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС), за январь–май 2025 года положительное сальдо внешней торговли России сократилось на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило $52,6 млрд. Экспорт упал на $10,8 млрд, до $162,1 млрд, тогда как импорт, напротив, вырос на $1,8 млрд, достигнув $109,5 млрд. Основное снижение экспорта пришлось на минеральные продукты, поставки которых сократились почти на 16%, а рост импорта был обеспечен за счёт увеличения поставок химической и сельхозпродукции.

Причинами снижения торгового сальдо стали как структурные, так и внешнеэкономические факторы, отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global:

– С одной стороны, снижение цен на энергоресурсы и частичная переориентация глобальных поставок ослабили экспортные позиции. С другой — восстановление внутреннего спроса и активизация закупок по параллельному импорту привели к росту объёмов ввоза. Важную роль сыграла также валютная переоценка, при которой укрепляющийся рубль делал российский экспорт менее конкурентоспособным, а импорт — относительно дешевле.

Логично было бы ожидать, что на фоне снижения сальдо внешней торговли рубль начнёт постепенно ослабевать. Однако с начала года российская валюта, наоборот, укрепляется. Это во многом объясняется жёсткой денежно-кредитной политикой Банка России, так как ключевая ставка на уровне 20% годовых делает рублевые активы более привлекательными. Дополнительную поддержку рублю оказывают ограниченный спрос на валюту со стороны населения и высокий интерес к ОФЗ и другим инструментам с фиксированной доходностью.

Если Центробанк продолжит поэтапно снижать ставку в июле, а внешнеторговые показатели продолжат слабеть, то к августу-сентябрю возможна смена тренда или рубль может перейти к умеренной коррекции. В таком случае курс доллара может вернуться в диапазон 80–83 руб., а курс юаня — к 11,2–11,5 руб. Тем не менее до конца лета резких колебаний не ожидается, так как даже при стабильной сырьевой конъюнктуре и сохраняющейся инвестиционной привлекательности рубля, он способен удерживаться в относительно узком коридоре, если только Дональд Трамп не усилит давление на экономику РФ.