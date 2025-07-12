Суд конфисковал активы владельца «Южуралзолота» на 1,9 млрд долларов

Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации активов президента компании «Южуралзолото» Константина Струкова. Решение принято в закрытом судебном заседании. Об этом пишет бизнес-издание РБК.

«Бизнесмен, используя свое положение депутата и члена комитета по экологии, монополизировал золотодобывающую отрасль в регионе», – заявили в Генпрокуратуре.

Напомним, Струков, занимающий 78-ю строчку в рейтинге Forbes с состоянием $1,9 млрд, контролировал активы через дочь и доверенных лиц. В 2024 году на предприятиях его группы были выявлены нарушения промышленной безопасности, приведшие к сокращению добычи золота вдвое.