Новости

Туризм 2025, последние новости
Аттестация гидов: Семён Майор о пути к качественному туристическому сервису
«Почему никто до сих пор не проверяет китайские туристические группы?»
Новые штрафы для нелегальных гидов: как Иркутская область справится с изменениями?
Все материалы сюжета

Суд конфисковал активы владельца «Южуралзолота» на 1,9 млрд долларов

Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации активов президента компании «Южуралзолото» Константина Струкова. Решение принято в закрытом судебном заседании. Об этом пишет бизнес-издание РБК.

«Бизнесмен, используя свое положение депутата и члена комитета по экологии, монополизировал золотодобывающую отрасль в регионе», – заявили в Генпрокуратуре.

Напомним, Струков, занимающий 78-ю строчку в рейтинге Forbes с состоянием $1,9 млрд, контролировал активы через дочь и доверенных лиц. В 2024 году на предприятиях его группы были выявлены нарушения промышленной безопасности, приведшие к сокращению добычи золота вдвое.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Авторынок в кризисе: спрос падает, а предложение растет в Иркутской области
Транспортный кризис: трехкратное увеличение сроков оплаты угрожает банкротствами
Автомобильный рынок в России: цены падают впервые за десятилетие
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес