Асфальтирование бульвара Рябикова завершается в Иркутске

В Иркутске активно продолжаются дорожные работы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В ближайшие дни будет завершено асфальтирование на бульваре Рябикова и улице Сергеева.

«Подрядчики работают преимущественно ночью, чтобы минимизировать неудобства для горожан», – сообщили в комитете городского обустройства.

Параллельно ведутся работы на других улицах города: замена трамвайных плит на Трилиссера, укладка асфальта на Дмитрия Донского, установка бордюров на Маяковского и Чернышевского. На 2-й Железнодорожной и Курганской фрезеруют старое покрытие, а на Подгорной монтируют подпорную стенку.