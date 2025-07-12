Новый цех переработки мяса открылся в Нукутском районе

В селе Нукуты Иркутской области начал работу новый цех первичной переработки мяса мощностью 20 голов крупного рогатого скота в сутки. Производство создано сельскохозяйственным кооперативом «Мясолюбы» при финансовой поддержке регионального министерства сельского хозяйства.

«Это уже четвертый подобный цех в районе, который поможет расширить закуп мяса у местных фермеров и увеличить поставки качественной продукции», – отметил заместитель губернатора Анатолий Прокопьев.

На строительство и оснащение цеха направлено 40 млн рублей, из которых 24 млн составила государственная субсидия. Новое производство позволит кооперативу полностью замкнуть цикл – от содержания скота до реализации готовой мясной продукции.