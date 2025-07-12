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Иркутская область задействует самолет-зондировщик для искусственного вызова осадков

Самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон», предназначенный для искусственного вызова осадков, будет использован в тушении лесных пожаров в Иркутской области. Инициатива, предложенная губернатором региона Игорем Кобзевым, получила одобрение на заседании Комиссии Федерального агентства лесного хозяйства по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.

<p>Фото https://irkobl.ru/</p>

Фото https://irkobl.ru/

Спецтехника будет задействована в связи с сложной лесопожарной обстановкой в Приангарье, особенно в северных районах области. Работы начнутся уже в это воскресенье, если условия облачности будут подходящими.

На 12 июля в регионе зафиксировано 16 лесных пожаров на площади 96,04 га, охватывающих несколько районов. В тушении участвуют 294 сотрудника и 40 единиц наземной техники. Уже потушено пять пожаров на площади 12,73 га.

С 11 июня в Иркутской области действует запрет на посещение лесов при высоких классах пожарной опасности. Ограничения введены из-за сухой и жаркой погоды и неблагоприятного прогноза, и будут действовать до 31 июля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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