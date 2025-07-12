200 исполнителей на «Ангара-Джаз»: в Иркутской области стартовал фестиваль молодых талантов

В Иркутской области стартовал II Всероссийский молодежный фестиваль «Ангара-Джаз», собравший более 200 музыкантов. Молодые исполнители в возрасте от 18 до 35 лет из различных городов России, включая Москву, Новосибирск, Орел, Донецк, Саянск и Иркутск, а также звезды музыкальной сцены, приняли участие в этом ярком событии.

— Важная миссия фестиваля — дать новым талантам возможность показать себя. Мы задумали фестиваль как площадку для молодых исполнителей, у которых есть опыт, но не хватает подсказок по их дальнейшему профессиональному пути, выбору творческих направлений и наставничества. И здесь Игорь Михайлович Бутман как наставник формирует повестку этого направления. И это востребовано. Мы выросли за два года: в прошлом году было 400 заявок, в этом — уже 600. В прошлом году было 100 музыкантов, в этом — более 150. Мы договорились с Игорем Михайловичем создать гимн фестиваля «Ангара-Джаз». Эта площадка станет трамплином для молодых талантливых людей, чтобы они дальше росли и проявляли себя. Буду рад, если такую возможность они получат, — сказал на открытии фестиваля Игорь Кобзев.

Игорь Бутман отметил, что фестиваль служит трамплином для талантливой молодежи, способствуя их росту и развитию на творческом пути.

Фестиваль продлится с 12 по 24 июля.

