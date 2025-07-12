«В июле ЦБ опустит ключевую ставку до 18,5–19% годовых»

По данным Банка России, в мае и июне 2025 года денежно-кредитные условия оставались жесткими. Инфляционные ожидания населения начали снижаться, хотя ЦБ РФ в июне впервые за два года понизил ключевую ставку до 20% годовых, а банки еще с мая начали постепенно снижать процентные ставки по депозитам и кредитам, то есть постепенно двигаться в сторону смягчения денежно-кредитных условий. Средние процентные ставки по депозитам для физлиц сроком от года с февраля по май опустились до 17,5% годовых, по кредитам физлицам — до 19%, а бизнесу – до 18% годовых.

– По нашим оценкам, вклады сроком от года по ставке в 20% годовых крупнейшие банки почти не предлагают, у средних можно встретить предложение под 16–18% годовых, что сигнализирует о четкой тенденции к снижению, – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global. – Мы полагаем, что в июле с наибольшей вероятностью ЦБ РФ опустит ключевую ставку до 18,5–19% годовых. Многое в июльском решении регулятора будет зависеть от данных Росстата по годовой и помесячной инфляции за июнь.

Полагаем, что в июне годовая инфляция могла замедлиться до 9,5%, но не больше, и это может мотивировать регулятора с осторожностью корректировать ДКП, тем более что в первую неделю июля инфляция в России ускорилась по причине повышения тарифов ЖКХ. Однако общая тенденция к снижению ключевой ставки, на наш взгляд, продлится до конца текущего года. Ожидаем, что к этому моменту ключевая ставка может снизиться до 17,5–18% годовых, максимальная ставка по вкладам от трех месяцев уменьшится до 15,5–16%, а по более долгосрочным вкладам опустится еще ниже.