Левитин поручил подготовить земельный участок под строительство аэропорта «Иркутск-Новый»

В Иркутске с рабочим визитом находится советник Президента РФ Игорь Левитин, сообщил губернатор Игорь Кобзев. В ходе визита обсуждались важные вопросы для транспортной сферы Иркутской области.

Первым вопросом стало развитие причальной инфраструктуры на озере Байкал, включая порт Байкал и причалы Рогатка и Листвянка, значимые для туризма и судоходства. Разработан инфраструктурный проект по их реконструкции, и ведется работа по привлечению финансирования через казначейские кредиты.

– Вторым вопросом стало строительство аэропорта «Иркутск-Новый» на площадке «Ключевая» в Ангарском и частично Шелеховском районах. Министерство обороны РФ и Правительство России поддержали использование площадки «Ключевая». Игорь Левитин поручил проработать вопрос формирования земельного участка под строительство нового аэропорта Иркутска, что является необходимым этапом для проектирования и строительства, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Кроме того, Левитин посетил новый временный терминал внутренних линий в аэропорту Иркутска, открытый в начале июля. Терминал площадью 2,6 тысячи квадратных метров включает зону выдачи багажа, зону ожидания для трансферных пассажиров и парковку на 140 мест. Это позволило значительно разгрузить действующий аэровокзал.

По словам губернатора, Игорь Левитин высоко оценил проделанную работу аэропортом Иркутска.

– Сейчас наша задача – на таких же высоких оборотах построить новый аэропорт Иркутска. Сделать это нам поручил Президент России Владимир Путин, – резюмировал глава региона