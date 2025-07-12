Юбилейное ралли «Шелковый путь» стартовало в Иркутске: 2400 км впереди

В Иркутске состоялась торжественная церемония старта 15-го юбилейного международного ралли-марафона «Шелковый путь» 2025, ставшего отправной точкой маршрута. На мероприятии присутствовали министр спорта РФ Михаил Дегтярев, заместитель полномочного представителя Президента в СФО Олег Денисенко, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, председатель Союза машиностроителей России, генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов, председатель Совета Объединения автопроизводителей России, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, руководитель Проекта Международное ралли «Шелковый путь» Владимир Чагин, мэр Иркутска Руслан Болотов, а также жители и гости столицы Прибайкалья.

Фото https://admirk.ru/

Церемония началась с парада флагов стран-участниц, включая Беларусь, Германию, Испанию, Казахстан, Канаду, Кипр, Китай и другие.



– Иркутск снова стал столицей мирового автоспорта. В этот раз гонка пройдет по территории двух стран – России и Монголии. Столица Прибайкалья – отправная точка соревнований. В нашем регионе трасса организована на участках в Иркутске, Ангарске, Шелеховском и Слюдянском районах. Мы рады стать частью большого спортивного проекта, – обратился к собравшимся Игорь Кобзев.

На ралли-марафоне представлены грузовики, внедорожники, мотовездеходы, серийные автомобили, мотоциклы и квадроциклы. Ралли включает 11 этапов, из которых два кольцевых и два марафонских, с общей протяженностью скоростных участков более 2400 километров. Церемония финиша состоится 22 июля в Горно-Алтайске.