Трамп ввел 30% пошлины для ЕС и Мексики

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 30% пошлин на товары из Евросоюза. Соответствующее уведомление было направлено главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. Об этом пишет РИА Новости.

«Начиная с 1 августа мы будем взимать с ЕС пошлину в размере 30% с его товаров, отправляемых в США, отдельно от всех секторальных пошлин», – говорится в тексте, который глава Белого дома опубликовал в соцсети Truth Social.

Аналогичные меры коснутся Мексики, которая, по словам Трампа, недостаточно сотрудничает в вопросах охраны границы. На этой неделе Белый дом разослал уведомления о новых пошлинах еще 14 странам.