CBS: Трамп может использовать замороженные российские активы для помощи Киеву

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность предоставления нового финансирования для Украины, впервые с момента вступления в должность в январе, как сообщили источники CBS News. Потенциальное финансирование может быть направлено на то, чтобы послать сигнал России, однако источник средств пока не ясен. Американские чиновники пояснили, что у главы Белого дома остались $3,85 млрд, выделенных предыдущей администрацией Джо Байдена на военную помощь, передаёт РБК.

Кроме того, бывшие чиновники сообщили, что президент может конфисковать около $5 млрд российских замороженных активов, находящихся в США, и направить эти средства на Украину, хотя ни Трамп, ни Байден этим правом не воспользовались. Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы российского Центробанка на сумму около $300 млрд. Из них $5–6 млрд находится в США, а большая часть — в Европе.

В июне 2024 года страны G7 согласовали механизм для предоставления $50 млрд Украине за счет кредитов, которые будут погашены доходами от активов российского Центробанка. Россия считает использование своих заблокированных активов воровством, заявляя о возможных серьезных судебных последствиях.

На этой неделе агентство Reuters сообщило, что американский лидер впервые воспользуется президентским правом передачи, позволяющим быстро передавать оружие из американских арсеналов. Речь идет о пакете помощи объемом около $300 млн, который может включать ракеты для комплексов Patriot и наступательные ракеты средней дальности.