Мосбиржа фиксирует гигантские объемы размещений корпоративных облигаций. Что это значит?

С начала 2025 года на долговом рынке Мосбиржи было размещено корпоративных облигаций на сумму ₽3,7 трлн, что стало рекордным объемом. В 2024 году объем размещений составил примерно ₽5,8 трлн. На форуме ИнвеST Weekend «РБК Инвестиций» директор по группе продуктов рынка облигаций Мосбиржи Павел Лукьянов, передаёт РБК.

Эксперт подчеркнул, что текущий объем примерно в два раза больше, чем в первом полугодии прошлого года. Причем активность на рынке идет не только от первого эшелона, но и от второго и третьего, что предоставляет инвесторам широкий выбор. Такая активность корпоративных эмитентов связана с необходимостью рефинансирования долгов на фоне снижения ключевой ставки ЦБ. Ожидается, что по мере дальнейшего снижения ставки активность эмитентов продолжит расти.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич отметил, что потребности в рефинансировании долгов у компаний будут сохраняться в условиях охлаждения экономики. Инвесторы также активно вкладываются в корпоративные облигации, чтобы зафиксировать высокий процент по купонам.