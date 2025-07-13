Новости

Туризм 2025, последние новости
Аттестация гидов: Семён Майор о пути к качественному туристическому сервису
«Почему никто до сих пор не проверяет китайские туристические группы?»
Новые штрафы для нелегальных гидов: как Иркутская область справится с изменениями?
Все материалы сюжета

Мосбиржа фиксирует гигантские объемы размещений корпоративных облигаций. Что это значит?

С начала 2025 года на долговом рынке Мосбиржи было размещено корпоративных облигаций на сумму ₽3,7 трлн, что стало рекордным объемом. В 2024 году объем размещений составил примерно ₽5,8 трлн. На форуме ИнвеST Weekend «РБК Инвестиций» директор по группе продуктов рынка облигаций Мосбиржи Павел Лукьянов, передаёт РБК.

Читайте также:

Авторынок в кризисе: спрос падает, а предложение растет в Иркутской области
10 июля 2025
Сбер» остановил операции с акциями ЮГК
10 июля 2025

Эксперт подчеркнул, что текущий объем примерно в два раза больше, чем в первом полугодии прошлого года. Причем активность на рынке идет не только от первого эшелона, но и от второго и третьего, что предоставляет инвесторам широкий выбор. Такая активность корпоративных эмитентов связана с необходимостью рефинансирования долгов на фоне снижения ключевой ставки ЦБ. Ожидается, что по мере дальнейшего снижения ставки активность эмитентов продолжит расти.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич отметил, что потребности в рефинансировании долгов у компаний будут сохраняться в условиях охлаждения экономики. Инвесторы также активно вкладываются в корпоративные облигации, чтобы зафиксировать высокий процент по купонам.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Бизнес о кризисе, 2025, последние новости":
Все материалы сюжета (991)


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Авторынок в кризисе: спрос падает, а предложение растет в Иркутской области
Транспортный кризис: трехкратное увеличение сроков оплаты угрожает банкротствами
Автомобильный рынок в России: цены падают впервые за десятилетие
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес