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Пенсионные баллы за воспитание внуков: новая инициатива Госдумы

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" предложили начислять пенсионные баллы за уход и воспитание внуков. Обращение с этой инициативой было направлено министру труда Антону Котякову. Авторы предложения, лидер партии Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы Яна Лантратова, предлагают начислять 1,8 пенсионных балла в год на граждан РФ, имеющих одного внука, с увеличением баллов пропорционально количеству внуков, сообщает РИА Новости.

Миронов пояснил, что в случае реализации инициативы лица с одним внуком или внучкой получат 1,8 индивидуального пенсионного коэффициента в год, и размер баллов будет расти с увеличением числа внуков. Он также отметил, что в сложной демографической ситуации государственная поддержка необходима большим семьям, где старшее поколение играет важную роль в воспитании и содержании внуков.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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