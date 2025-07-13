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Контрольный пакет акций Усть-Илимского хлебокомбината выставлен на торги

Продается контрольный пакет акций АО «Усть-Илимский хлебокомбинат», информация о продаже размещена в группе "Бизнес-Актив" в социальной сети Вконтакте. Формат продажи — участие в торгах. Лот включает контрольный пакет акций (92%) АО «Усть-Илимский хлебокомбинат», товарные знаки №583899 и №625653, а также производственное оборудование комбината.

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Активы хлебокомбината включают недвижимое имущество: земельный участок площадью 30,470 кв.м., производственный корпус, склад, административное здание, автостоянку, магазин продовольственных товаров, железнодорожный тупик и различные коммуникации. Электроснабжение обеспечивается ТП - 1300 кВт, коммуникации центральные.

«Компания была основана в 1982 году для производства хлеба и кондитерских изделий для города энергетиков и лесохимиков, обслуживая население в 360 тысяч человек и производя до 65 тонн хлеба в сутки. Хлебокомбинат работал 40 лет, обеспечивая продукцией не только свой город, но и другие населенные пункты Иркутской области. Деятельность комбината была остановлена в 2022 году, он законсервирован и находится под охраной», – говорится в сообщении.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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