Ангарчанин осужден за ложное сообщение о взрыве в магазине

Ангарский городской суд вынес приговор местному жителю, который в мае 2025 года оставил в магазине записку с ложным сообщением о готовящемся взрыве. После инцидента правоохранительные органы провели проверку, но угрозы не подтвердились.

«Действия подсудимого квалифицированы как заведомо ложное сообщение об акте терроризма», – сообщили в объединенной пресс-службе судов Иркутской области.

Мужчине назначено наказание в виде 3 лет условного лишения свободы с испытательным сроком 2 года. Приговор пока не вступил в законную силу.