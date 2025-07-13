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Смертельное ДТП произошло в Нижнеудинском районе

Нижнеудинская межрайонная прокуратура взяла под контроль расследование смертельного ДТП, которое произошло на автодороге Р-255 «Сибирь» вблизи поселка Вознесенский Нижнеудинского района, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

По предварительным данным, 13 июля 2025 года в дневное время произошло столкновение автомобиля «Киа Рио» с большегрузами «Даф» и «ДонгФенг», в результате чего погибли водитель «Киа Рио» и два его пассажира, один из которых был несовершеннолетним. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и условия происшествия.

Прокуратура готова принять меры реагирования в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, если будут выявлены основания.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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