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84% иркутян готовы отказаться от пластиковой посуды

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Согласно опросу сервиса SuperJob, 84% иркутян готовы отказаться от пластиковой посуды. Исследование охватило представителей экономически активного населения города.

Напомним, с 1 сентября 2025 года в России вступит в силу запрет на производство и использование некоторых видов ПЭТ-упаковки, и уже сейчас значительное число жителей Иркутска готовы перейти на экологичные альтернативы: 44% однозначно готовы, а 40% скорее готовы.

Женщины чаще мужчин поддерживают отказ от пластика, и среди молодежи до 35 лет 88% готовы к переменам. Однако 16% населения пока не готовы отказаться от пластиковой посуды, аргументируя это удобством и экономической доступностью: «Одноразовой посудой удобно пользоваться в поезде или в походе»; «Чем предлагаете заменить? Стеклянной, железной?!»

Опрос проводился с 30 июня по 2 июля 2025 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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