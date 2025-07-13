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Второй этап ралли «Шелковый путь»: Ангарский округ принимает участников

13 июня в Ангарском округе состоялся второй этап Международного ралли «Шелковый путь». Спортивная трасса длиной 51 км прошла по Савватеевской территории. На старт вышли 100 экипажей на мотоциклах, квадроциклах, мотовездеходах, внедорожниках и грузовиках.

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Фото https://irkobl.ru/

Участников приветствовали председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев, заместитель председателя кабмина Георгий Кузьмин, мэр Ангарского округа Сергей Петров, председатель Думы Александр Городской и пять тысяч зрителей.

Маршрут гонки проходит через Россию и Монголию. В Иркутской области расположены два спецучастка ралли: первый — на Чертугеевском полуострове в Иркутском районе (12 июля), второй — из Ангарского городского округа с финишем в Шелеховском районе (13 июля). 14 июля экипажи отправятся из Байкальска в Республику Бурятия, затем в Монголию. Торжественный финиш Международного ралли «Шелковый путь» состоится 22 июля в Горно-Алтайске.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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