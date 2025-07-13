Средний возраст женихов и невест в России увеличился на три года

За последние пять лет средний возраст женихов и невест в России увеличился на 2,4 года, согласно данным информационно-аналитического портала «Реестр ЗАГС». В 2021 году средний возраст жениха составлял 32,8 года, а к 2025 году он вырос до 35,2 года. Средний возраст невест также увеличился, с 30,7 до 33,1 года за этот период, сообщает газета "Ведомости".

Количество браков за пять лет значительно выросло. В неполном 2025 году было зарегистрировано 1,5 миллиона заявлений о браке, тогда как в 2021 году — всего 1,1 миллиона. В 2022 году зарегистрировались 1,8 миллиона пар, в 2023 году — 2,6 миллиона, а в 2024 году — 2,8 миллиона заявлений.

Депутаты регулярно предлагают инициативы поощрять пожилых супругов материально за долгую совместную жизнь. Материальные выплаты предусмотрены как минимум в 31 субъекте России. Самые крупные выплаты — в Челябинской области, где жителям, прожившим в браке 70 лет, перечисляют 150,000 рублей. В Удмуртии платят 3448 рублей за 50 лет брака или более.