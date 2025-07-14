Одобрен проект Центра управления для Национального гелиогеофизического комплекса в Иркутске

Главгосэкспертиза России согласовала проект строительства Центра управления на территории Института солнечно-земной физики (ИСЗФ СО РАН), сообщается в Telegram-канале НГК РАН. Комплекс станет ключевым элементом инфраструктуры для исследований Национального гелиогеофизического комплекса РАН.

Здание высотой от 2 до 4 этажей будет разделено на функциональные блоки. В административной части разместятся конференц-зал и учебные аудитории для подготовки специалистов. Другие блоки займут лаборатории и рабочие зоны для технологических и экспериментальных процессов.

Строительством займется ИСЗФ СО РАН, а генеральным проектировщиком выступило ООО «Особое конструкторское подразделение "АРС"».