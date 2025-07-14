Новости

Туризм 2025, последние новости
Туристический налог: отельеры ищут пути снижения финансового давления
Аттестация гидов: Семён Майор о пути к качественному туристическому сервису
«Почему никто до сих пор не проверяет китайские туристические группы?»
Все материалы сюжета

Одобрен проект Центра управления для Национального гелиогеофизического комплекса в Иркутске

Главгосэкспертиза России согласовала проект строительства Центра управления на территории Института солнечно-земной физики (ИСЗФ СО РАН), сообщается в Telegram-канале НГК РАН. Комплекс станет ключевым элементом инфраструктуры для исследований Национального гелиогеофизического комплекса РАН.

Здание высотой от 2 до 4 этажей будет разделено на функциональные блоки. В административной части разместятся конференц-зал и учебные аудитории для подготовки специалистов. Другие блоки займут лаборатории и рабочие зоны для технологических и экспериментальных процессов.

Строительством займется ИСЗФ СО РАН, а генеральным проектировщиком выступило ООО «Особое конструкторское подразделение "АРС"».


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Авторынок в кризисе: спрос падает, а предложение растет в Иркутской области
Транспортный кризис: трехкратное увеличение сроков оплаты угрожает банкротствами
Автомобильный рынок в России: цены падают впервые за десятилетие
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес