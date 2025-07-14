Земельный участок подготовят для строительства нового аэропорта Иркутска: главное за выходные

За прошедшие выходные стало известно следующее: земельный участок подготовят для строительства аэропорта «Иркутск-Новый», Усть-Илимский хлебокомбинат выставлен на торги, Центр управления для Национального гелиогеофизического комплекса построят в Академгородке. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Земельный участок подготовят для строительства аэропорта «Иркутск-Новый»

В Иркутске с рабочим визитом побывал советник президента РФ Игорь Левитин. В ходе визита обсуждались важные вопросы для транспортной сферы Иркутской области. Министерство обороны РФ и Правительство России поддержали использование площадки «Ключевая». Игорь Левитин поручил проработать вопрос формирования земельного участка под строительство нового аэропорта Иркутска, что является необходимым этапом для проектирования и строительства.

Контрольный пакет акций Усть-Илимского хлебокомбината выставлен на торги

Формат продажи – участие в торгах. Лот включает контрольный пакет акций (92%) АО «Усть-Илимский хлебокомбинат», товарные знаки №583899 и №625653, а также производственное оборудование комбината. Активы хлебокомбината включают недвижимое имущество: земельный участок площадью 30 470 кв. м., производственный корпус, склад, административное здание, автостоянку, магазин продовольственных товаров, железнодорожный тупик и различные коммуникации. Электроснабжение обеспечивается ТП - 1300 кВт, коммуникации центральные.

Центр управления для Национального гелиогеофизического комплекса появится в Академгородке

Главгосэкспертиза России согласовала проект строительства Центра управления на территории Института солнечно-земной физики (ИСЗФ СО РАН). Комплекс станет ключевым элементом инфраструктуры для исследований Национального гелиогеофизического комплекса РАН.

Здание высотой от 2 до 4 этажей будет разделено на функциональные блоки. В административной части разместятся конференц-зал и учебные аудитории для подготовки специалистов. Другие блоки займут лаборатории и рабочие зоны для технологических и экспериментальных процессов.

Биткоин превысил отметку в 119 тысяч долларов

Биткоин продолжает рост, достигнув отметки 119 104 долларов, но еще более впечатляющую динамику демонстрируют альткоины XLM и HBAR. За последние сутки Stellar (XLM) вырос на 22%, а Hedera (HBAR) – на 27%, став лидером по приросту среди топ-20 криптоактивов.

Ралли «Шелковый путь» стартовало в Иркутске

В Иркутске стартовал 15-й юбилейный международный ралли-марафона «Шелковый путь» 2025. Церемония началась с парада флагов стран-участниц, включая Беларусь, Германию, Испанию, Казахстан, Канаду, Кипр, Китай и другие. В этот раз гонка пройдет по территории двух стран – России и Монголии. Столица Прибайкалья – отправная точка соревнований.

Трамп ввел 30% пошлины для ЕС и Мексики

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 30% пошлин на товары из Евросоюза. Соответствующее уведомление было направлено главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. Аналогичные меры коснутся Мексики, которая, по словам Трампа, недостаточно сотрудничает в вопросах охраны границы.