Биткоин превысил отметку в 119 тысяч долларов

Биткоин продолжает рост, достигнув отметки 119 104 долларов, но еще более впечатляющую динамику демонстрируют альткоины XLM и HBAR. За последние сутки Stellar (XLM) вырос на 22%, а Hedera (HBAR) – на 27%, став лидером по приросту среди топ-20 криптоактивов. Об этом пишет тематический портал CoinDesk.

Эксперты издания «Коммерсантъ» объясняют рост биткойна инициативами Дональда Трампа по развитию крипторынка и интересом других стран к нему. При этом с начала года курсы большинства других криптовалют упали на 30–50% по мере того, как биткойн забирал себе все большее внимание инвесторов.

«Сдвиг в политике является четким и агрессивным, – сообщил глава консалтинговой компании deVere Group Найджел Грин. – Биткойн ведут в самое ядро американской экономики – крупнейшей в мире, а также в сферу регулирования корпоративных финансов и институциональных портфелей.

По его словам, «это не просто хайп, это фундаментальное изменение политики».

«Дисбаланс спроса и предложения биткоина может легко поднять его цену до 150–250 тысяч долларов к концу 2025 года», – заявил Томас Ли, CIO Fundstrat Capital в интервью CNBC.

Тем временем криптоаналитик Rekt Capital отметил, что HBAR повторяет паттерн 2021 года, что может сигнализировать о дальнейшем росте.

Несмотря на коррекцию, XLM и HBAR сохраняют высокую волатильность. Анонимные трейдеры предполагают, что дальнейшее снижение доминирования BTC способно усилить приток капитала в альткоины.