Трамп отправит Украине ракеты Patriot: Евросоюз оплатит

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка отправит Украине дополнительное вооружение, включая ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot, за которые заплатят страны Евросоюза. Об этом он сообщил журналистам на военной базе Эндрюс, передаёт РБК.

«Мы направим Украине различные виды современного военного оборудования, и они заплатят нам за него 100%», — отметил Трамп, добавив, что обсудит этот вопрос на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.

Трамп уточнил, что пока не определился с количеством ракет Patriot, которые получат ВСУ, но Украина получит некоторую часть, поскольку нуждается в защите. Евросоюз оплатит это, а США просто отправят вооружение как часть бизнес-сделки.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность предоставления нового финансирования для Украины, впервые с момента вступления в должность в январе. Потенциальное финансирование может быть направлено на то, чтобы послать сигнал России, однако источник средств пока не ясен. Американские чиновники пояснили, что у главы Белого дома остались $3,85 млрд, выделенных предыдущей администрацией Джо Байдена на военную помощь. Кроме того, бывшие чиновники сообщили, что президент может конфисковать около $5 млрд российских замороженных активов, находящихся в США, и направить эти средства на Украину, хотя ни Трамп, ни Байден этим правом не воспользовались.