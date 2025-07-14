Новости

Туризм 2025, последние новости
Туристический налог: отельеры ищут пути снижения финансового давления
Аттестация гидов: Семён Майор о пути к качественному туристическому сервису
«Почему никто до сих пор не проверяет китайские туристические группы?»
Все материалы сюжета

Трамп отправит Украине ракеты Patriot: Евросоюз оплатит

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка отправит Украине дополнительное вооружение, включая ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot, за которые заплатят страны Евросоюза. Об этом он сообщил журналистам на военной базе Эндрюс, передаёт РБК.

«Мы направим Украине различные виды современного военного оборудования, и они заплатят нам за него 100%», — отметил Трамп, добавив, что обсудит этот вопрос на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.

Трамп уточнил, что пока не определился с количеством ракет Patriot, которые получат ВСУ, но Украина получит некоторую часть, поскольку нуждается в защите. Евросоюз оплатит это, а США просто отправят вооружение как часть бизнес-сделки.

Читайте также:

Сенатор Грэм: замороженные активы России станут кувалдой в руках Трампа
14 июля 2025
CBS: Трамп может использовать замороженные российские активы для помощи Киеву
13 июля 2025

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность предоставления нового финансирования для Украины, впервые с момента вступления в должность в январе. Потенциальное финансирование может быть направлено на то, чтобы послать сигнал России, однако источник средств пока не ясен. Американские чиновники пояснили, что у главы Белого дома остались $3,85 млрд, выделенных предыдущей администрацией Джо Байдена на военную помощь. Кроме того, бывшие чиновники сообщили, что президент может конфисковать около $5 млрд российских замороженных активов, находящихся в США, и направить эти средства на Украину, хотя ни Трамп, ни Байден этим правом не воспользовались.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Военная операция на Украине, 2025, последние новости":
Все материалы сюжета (554)


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Авторынок в кризисе: спрос падает, а предложение растет в Иркутской области
Транспортный кризис: трехкратное увеличение сроков оплаты угрожает банкротствами
Автомобильный рынок в России: цены падают впервые за десятилетие
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес