ИЭСК доставила новые трансформаторы на подстанции «Столбово» и «Светлая»

Иркутская электросетевая компания доставила новые трансформаторы на ключевые объекты Иркутского и Шелеховского районов: подстанции «Столбово» и «Светлая». Установка нового оборудования позволит увеличить мощность и пропускную способность подстанций для покрытия энергодефицита, что особенно важно в период пиковых зимних нагрузок.

«Новое оборудование позволяет не только создать техническую возможность для подключения новых заявителей, но и повысить надёжность электроснабжения существующих потребителей и улучшить качество поставляемой электроэнергии. – рассказывает заместитель Генерального директора – главный инженер ИЭСК Александр Хромцов. – Это очень важно для жителей, в первую очередь – Иркутского и Шелеховского районов, где, как мы знаем, от электричества зависит не только свет и работа бытовой техники – подавляющее большинство объектов не имеет альтернативы электроотоплению, а воду из скважин подают электрические насосы. Более мощные трансформаторы помогут нам создать необходимый резерв, что, в свою очередь даст возможность более уверенно проходить зимние пиковые нагрузки».

Общая мощность подстанции «Столбово» увеличится в 2 раза: с 80 до 160 мегавольт-ампер, а подстанции «Светлая» в 2,5 раза: с 80 до 200 МВА. Работы проводятся в рамках регуляторного соглашения, заключенного компанией с Правительством Иркутской области и подписанного губернатором региона в конце прошлого года.

Подстанция «Столбово» обеспечивает электроснабжение жителей Столбово, Урика, Грановщины, Карлука, Хомутово, Усть-Куды и десятков СНТ. К «Светлой» подключены объекты в Шелехове и Шелеховском районе, в том числе в Смоленщине, Баклашах и Введенщине.

Всего ИЭСК реконструирует более 30 крупных питающих подстанций, ввод нового оборудования в работу запланирован на конец 2025 и первую половину 2026 года.