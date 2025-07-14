Сенатор Грэм: замороженные активы России станут кувалдой в руках Трампа

Сенатор США от республиканской партии Линдси Грэм заявил, что Минфин США, возглавляемый Скоттом Бессентом, стремится к радикальным мерам по использованию замороженных российских активов, в отличие от Европы, которая предлагает ограничиться только процентами. Грэм также сообщил, что США планируют продать большое количество оружия европейским союзникам, которое поможет Украине.

По словам Грэма, конгресс США готовится принять «самый жесткий пакет санкций» в истории, предоставив президенту Дональду Трампу «беспрецедентные рычаги давления». Главными целями будут Китай, Индия и Бразилия. Грэм подчеркнул, что это станет настоящей «кувалдой» в руках президента, чтобы положить конец войне.

Трамп ранее заявил о намерении выступить с важным заявлением по России и уточнил, что окончательное решение о введении санкций остается за ним. Президент также раскрыл детали нового соглашения между США, НАТО и Украиной по поставкам американского оружия.