Сенатор Грэм: замороженные активы России станут кувалдой в руках Трампа

Сенатор США от республиканской партии Линдси Грэм заявил, что Минфин США, возглавляемый Скоттом Бессентом, стремится к радикальным мерам по использованию замороженных российских активов, в отличие от Европы, которая предлагает ограничиться только процентами. Грэм также сообщил, что США планируют продать большое количество оружия европейским союзникам, которое поможет Украине.
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По словам Грэма, конгресс США готовится принять «самый жесткий пакет санкций» в истории, предоставив президенту Дональду Трампу «беспрецедентные рычаги давления». Главными целями будут Китай, Индия и Бразилия. Грэм подчеркнул, что это станет настоящей «кувалдой» в руках президента, чтобы положить конец войне.
Трамп ранее заявил о намерении выступить с важным заявлением по России и уточнил, что окончательное решение о введении санкций остается за ним. Президент также раскрыл детали нового соглашения между США, НАТО и Украиной по поставкам американского оружия.