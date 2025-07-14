Экспортеры в «ножницах Кудрина»: как укрепление рубля влияет на бизнес

Экономисты отмечают, что российские экспортеры столкнулись с эффектом «ножниц Кудрина», когда из-за укрепления рубля и временного разрыва между получением валютной выручки и уплатой налогов компании вынуждены продавать больше валюты. В период с января по май 2025 года этот эффект был особенно заметен из-за резкого укрепления рубля и падения цен на нефть, сообщает газета "Ведомости".

Особенно непросто экспортерам пришлось в январе – мае 2025 г. ввиду резкого укрепления рубля и падения цен на нефть, говорит эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Эмиль Аблаев. Налоговая база рассчитывалась по другим макроэкономическим индикаторам, в первую очередь более слабому рублю, напомнил руководитель практики Kept по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Максим Малков. Официальный курс доллара ЦБ снизился с начала года почти на 24%, на 11 июля он составлял 77,9 руб./$, укрепление рубля длится седьмой месяц подряд.

Нефтегазовый сектор пострадал меньше благодаря приемлемым ценам на нефть и СПГ, но укрепление рубля все же снижает рублевую выручку. Экспортеры обязаны зачислить на счета 40% валютной выручки и продать 90% на внутреннем рынке, что ограничивает их возможности.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина подтвердила, что экспортеры продают около 90% валютной выручки, несмотря на более низкие нормативы.

Главный экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин утверждает, что экспортеры не испытывают серьезных проблем с выручкой благодаря финансовой подушке и демпферному механизму, который нивелирует влияние крепкого рубля.

Максим Малков считает, что говорить о рисках спирали, когда снижение выручки экспортеров стимулирует новый виток укрепления рубля, пока преждевременно. Он считает, что это более долгосрочный процесс, характерный для стагфляции и индикатор серьезного макроэкономического дисбаланса. Эмиль Аблаев из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) также считает, что говорить о спирали нельзя, так как рубль укрепляется не из-за продажи валюты экспортеров. На него влияют другие факторы, такие как высокая ставка, проциклическая продажа валюты Банком России и повышение налога на прибыль, что увеличивает спрос на рубль.