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Спорткомплекс с тиром и ледовой ареной планируют построить в Иркутске

Министр спорта России Михаил Дегтярев и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обсудили развитие спортивной инфраструктуры в регионе. Особое внимание уделено строительству Дома спорта в Усть-Ордынском и Центра тяжелой атлетики в Ангарске.

<p><em>Фото с сайта правительства Иркутской области</em></p>

Фото с сайта правительства Иркутской области

«Сегодня в регионе ведется работа по проектированию и строительству крупных спортивных объектов. Приоритетным для нас остается завершение строительства Дома спорта в поселке Усть-Ордынский. На территории Ангарского городского округа на базе спортивно-оздоровительного комплекса областного Училища олимпийского резерва продолжается строительство регионального спортивного зала «Центр тяжелой атлетики», который является спортивно-тренировочным центром для подготовки сборных команд», – отметил Игорь Кобзев.

В планах – возведение нового стадиона, ледовой арены для керлинга и стрелкового тира в Иркутске, а также установка десятков спортивных площадок в муниципалитетах.

В 2025 году в регионе появятся семь площадок ГТО, «умная» спортплощадка в Грановщине и шесть многофункциональных комплексов. Отдельное внимание уделено строительству физкультурно-оздоровительных центров для военнослужащих. Михаил Дегтярев подчеркнул, что встреча станет импульсом для дальнейшей работы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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