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Росстат сообщил о снижении инфляции: что это значит для ключевой ставки

Росстат сообщил, что инфляция в России в июне 2025 года начала замедляться после небольшого ускорения в мае. Рост цен составил 0,2%, что почти вдвое ниже майского показателя в 0,43%. В годовом выражении инфляция также замедлилась до 9,4% в июне после 9,88% в мае и 10,23% в апреле.

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В секторе продовольственных товаров темпы роста цен замедлились до 0,11% месяц к месяцу. Цены на плодоовощную продукцию продолжили снижаться, например, капуста подешевела на 17,2%, помидоры на 11,4%, сладкий перец на 9,5%, лук на 6,7%. Однако морковь, свекла и яблоки подорожали. Цены на мясо и птицу выросли на 0,55%, на рыбу – на 0,71%. Яйца подешевели на 8,54%, сахар – на 1,4%, сливочное масло – на 1,04%.

Банк России отметил, что денежно-кредитные условия оставались жесткими в мае и июне, но инфляционные ожидания начали снижаться. В июне ЦБ РФ впервые за два года понизил ключевую ставку до 20% годовых. Аналитики прогнозируют, что тенденция к снижению ставки продлится до конца года, ожидая ее снижение до 17,5–18% годовых.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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