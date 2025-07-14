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Отрасль связи – лидер по утечке данных в даркнет

Сотрудники отрасли связи чаще всего становятся виновниками утечки данных, которые затем продаются в даркнете за 5000–20 000 рублей. Согласно анализу «Серчинформа», 63% судебных дел в области информационной безопасности были связаны с неправомерным доступом к компьютерной информации, и большая часть из них (68%) приходится на отрасль связи, сообщает газета "Ведомости".

В 55% случаев к уголовной ответственности за нарушения информационной безопасности привлекались сотрудники из отрасли связи, в 16% случаев — представители органов власти и в 15% — сотрудники финсектора. Статья 272 УК РФ охватывает практически любые нарушения с защищаемой информацией. В четверти случаев сотрудники получали штрафы или лишались права на занятие определенных должностей, и лишь в 9% случаев — ограничение свободы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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