Тарифы Трампа: дает ли политика хоть какой-то результат?

Впервые с 2016 года американский бюджет показал профицит в июне, с превышением доходов над расходами на $27,2 млрд, тогда как в мае дефицит составлял $316 млрд, по данным Минфина США, передаёт газета "Ведомости".

Глава ведомства Скотт Бессент заявил, что США «пожинают плоды» тарифной и торговой политики президента Дональда Трампа. Поступления от пошлин достигли $113,3 млрд, став четвертым основным источником средств для казны США, увеличив свою долю в доходах федерального правительства до 4,9%.

Юридическая фирма Reed Smith и портал Marketplace сообщают, что на 13 июля действует несколько видов американских пошлин: 30% на китайский импорт, 25% на импортные автомобили и сталь, 10% на энергоресурсы из Канады и удобрения.

2 апреля президент Трамп начал торговую войну и ввел пошлины до 50% для различных стран, стремясь восстановить экономику США, заявив, что Америка была "ограблена другими странами". Согласно представленным данным, пошлины коснутся Китая (34%), Европейского союза (20%), Индии (26%), Вьетнама (46%) и Тайваня (32%). Максимальные пошлины в размере 50% вводятся против Лесото и Сен-Пьер и Микелон. Также пошлины затронут Казахстан (27%), Молдавию (31%) и Украину (10%), но Россия в список не включена.