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МЭА сомневается: сможет ли Россия поддерживать добычу нефти?

Международное энергетическое агентство (МЭА) выразило сомнения в способности России поддерживать свои производственные мощности в связи со снижением экспорта сырой нефти и нефтепродуктов, сообщает РБК.

По данным ежемесячного отчета, ежедневный экспорт российской сырой нефти стабилизировался на уровне 4,68 млн баррелей, а поставки нефтепродуктов снизились на 110 тыс., до 2,55 млн баррелей в сутки. Июньские показатели достигли пятилетнего сезонного минимума, и экспорт из России сокращался на протяжении большей части 2024 и 2025 годов.

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Несмотря на снижение объемов, экспортная выручка России выросла в июне на 6,4% по сравнению с маем, на $800 млн, до $13,6 млрд, что аналитики связывают с ростом нефтяных цен на фоне ирано-израильского конфликта. По оценке МЭА, добыча нефти в России в июне осталась на уровне 9,2 млн баррелей в сутки.

Экономисты отмечают, что российские экспортеры оказались в сложной ситуации из-за эффекта «ножниц Кудрина». Это произошло в результате укрепления рубля и временного разрыва между получением валютной выручки и уплатой налогов, что заставляет компании продавать больше валюты. В период с января по май 2025 года этот эффект был особенно ощутим из-за резкого укрепления рубля и снижения цен на нефть.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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