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Как мошенники обманывают абитуриентов?

В 2025 году резко увеличилось количество мошеннических схем, связанных с поступлением в вузы. Злоумышленники создают фейковые сайты учебных заведений, звонят от имени сотрудников приемных комиссий и предлагают «гарантированное» зачисление за деньги.

«Одна из новых схем – звонки от имени Минпросвещения или экзаменаторов. Родителям предлагают срочно зарегистрировать ребенка на некоем «портале сдачи ЕГЭ», требуют предоставить СМС-код и затем получают доступ к аккаунтам», – рассказала «Известиям» киберэксперт Екатерина Едемская.

По данным компании «Солар», количество подобных атак выросло на 30% по сравнению с прошлым годом, особенно в Центральном федеральном округе, Сибири и Поволжье.

Среди распространенных схем – предложения купить «бюджетное место», фальшивые олимпиадные дипломы и поддельные страницы для оформления стипендий.

Эксперты советуют проверять информацию только через официальные сайты вузов и «Госуслуги», а также установить двухфакторную аутентификацию.

Ранее стало известно, что злоумышленники начали использовать букмекерские конторы для кражи и вывода средств граждан, регистрируя на жертв аккаунты и переводя краденые деньги. Этот метод стал популярным после введения уголовной ответственности за предоставление банковских карт для незаконных операций


/ Сибирское Информационное Агентство /
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