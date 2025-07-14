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Кабмин рассматривает полный запрет экспорта бензина

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Правительство России рассматривает возможность введения полного запрета на экспорт бензина, включая производителей, если ситуация на рынке топлива потребует таких мер. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил на нефтяном саммите в Татарстане, что ведомства в ближайшие дни оценят ситуацию на бирже, чтобы принять решение, сообщает ТАСС.

Новак отметил, что в период повышенного спроса ранее вводился запрет на экспорт не только для непроизводителей, но и для производителей. Если это будет целесообразно, такой запрет может быть введен снова.

Министерство энергетики России ранее выступало против полного запрета на экспорт бензина, считая его избыточным в текущих рыночных условиях, и заявило, что такое решение даже не рассматривается.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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