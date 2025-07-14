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Минтруд предложил перевести очные проверки бизнеса в онлайн-формат

Минтруд разработал проект постановления, согласно которому часть проверок бизнеса будет проводиться дистанционно. Это касается предприятий из сфер торговли, консалтинга и других отраслей с невысоким уровнем риска.

«Дистанционный формат несет в себе частично тот самый рискориентированный подход, позволяя убедиться, что предприятие работает в рамках установленных законных норм», – рассказал «Известиям» Алексей Хижняк из «Деловой России».

Проверки будут проводиться через видеосвязь или мобильное приложение «Инспектор», что сократит издержки компаний.

Новые правила не затронут опасные производства, где сохранятся выездные проверки. В Минтруде подчеркивают, что изменения направлены на снижение административной нагрузки, но в Роструде пока не прокомментировали возможные последствия для работников.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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