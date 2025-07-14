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Скорое снижение ключевой ставки поддержит российский фондовый рынок

На прошедшей неделе российские акции двигались разнонаправленно, и индекс Мосбиржи снизился на 3,5%. Основной причиной стало завершение дивидендных выплат компаниями, отмечает эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин.

– Бумаги ВТБ упали на 27% за неделю, X5 на 15%, Мосбиржи – на 12%, МТС – на 14%, а Газпромнефти - на 7%. Именно поэтому правильнее оценивать динамику российского рынка по индексу Мосбиржи полной доходности, который учитывает дивиденды. Напомню, что средняя дивидендная доходность по акциям компаний, которые платят дивиденды, составляет 9,5%.

Максим Шеин объясняет механизм закрытия дивидендного гэпа: после выплаты дивидендов цена акций падает примерно на сумму выплаченных дивидендов. Однако сроки закрытия дивидендного гэпа зависят от нескольких факторов:

1. Величина дивидендной доходности: если она меньше 5%, восстановление стоимости произойдет примерно за три месяца. Если доходность близка к 10–11%, срок увеличивается до четырех месяцев. Но в случае, если доходность очень велика, как, например, в истории со спецдивидендами или как в ситуации с ВТБ, то закрытие гэпа может затянуться надолго.

2.  Второй фактор – это ожидаемые дивиденды в будущем. И тут самый яркий пример привилегированные акции Сургутнефтегаз, которые дивидендный гэп 2021 года закрыли только в июле 2023. А причина – зависимость дивидендов от изменения курса доллара.

3. Третий фактор, указывает эксперт, сама компания и её бизнес. Например, бумаги МТС рассматриваются инвесторами как квазиоблигации, которые платят хороший купон. Поэтому дивидендный гэп 2023 года до сих пор не закрыт.

Шеин также обращает внимание на важный макроэкономический аспект.

– Есть ещё один фактор, который точно сыграет на руку всем дивидендным компаниям. Это понижение процентных ставок. Совсем скоро опорное заседание Центрального банка, по итогам которого ожидается снижение ключевой ставки на 2 п.п.. Облигации уже закладывают в цену постепенное снижение ключа до конца года, поэтому дивидендные акции не смогут не отреагировать на такой позитив, – резюмирует эксперт БКС.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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