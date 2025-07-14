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Подозреваемого в убийстве 20-летней девушки в Шелеховском районе арестовали

Шелеховский городской суд Иркутской области заключил под стражу 22-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве своей 20-летней подруги. Преступление было совершено в поселке Большой Луг, после чего подозреваемый скрылся в другом регионе, где впоследствии был задержан.

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«Суд согласился с доводами следствия о том, что обвиняемый может скрыться от правосудия или воспрепятствовать расследованию», — сообщили в пресс-службе судов Иркутской области. Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 8 сентября 2025 года.

По версии следствия, молодой человек задушил девушку и тайно захоронил ее тело на территории частного домовладения. В настоящее время проводятся дополнительные следственные действия по уголовному делу.

Напомним, что в поселке Большой Луг Шелеховского района 8 июля обнаружено тело 20-летней девушки с признаками насильственной смерти. Подозреваемого задержали сотрудники полиции Рыльского района Курской области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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