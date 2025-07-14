Круизный лайнер «Баргузин» столкнулся с буксиром на Ангаре

В Иркутске следователи проводят проверку по факту столкновения круизного лайнера «Баргузин» с буксиром на реке Ангара. По предварительной информации, инцидент произошел во время спуска судна на воду, пострадавших нет.

Фото из Telegram-канала Восточного межрегионального СУТ СК России

«В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего», – сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СК России. Расследование ведется по статье о нарушении правил безопасности движения водного транспорта.

Специалисты оценивают размер причиненного ущерба. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.