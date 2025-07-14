Рушан Сахбиев: «Мы видим, что ИРНИТУ нацелен на практическое использование науки»

Ректор ИРНИТУ Михаил Корняков и председатель Байкальского банка Сбербанка Рушан Сахбиев обсудили перспективы сотрудничества.

В ходе визита представители Сбера посетили в ИРНИТУ локации, в том числе созданные при участии банка. Сбер оснастил университетскую Точку кипения – пространство для совместной работы, которое объединяет представителей образования, науки, бизнеса и власти.

В мае этого года при поддержке правительства Иркутской области и Сбера был открыт Байкальский центр изучения искусственного интеллекта и цифровых технологий (Байкальский центр ИИ).

Ректор Михаил Корняков и проректор по учебной работе Владимир Смирнов провели для гостей экскурсию по научно-исследовательским лабораториям и аудиториям, созданным при поддержке стратегических партнеров вуза.

«Чувствуется исследовательский дух университета, дух предпринимательства. ИРНИТУ ведет активную работу с заказчиками. Мы видим, что здесь наука не ради науки – она нацелена на практическое использование, что очень импонирует. Большое количество бизнес- партнеров говорит о том, что услуги университета в образовательной и научно-исследовательской сферах востребованы на реальном производстве», – Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.

Рушан Сахбиев пожелал команде ИРНИТУ более активно коммерциализировать перспективные разработки.

Стороны обсудили создание рекреационных зон в университете с участием Сбера, обмен практиками, а также возможности, которые открывают перед студентами образовательные кредиты.