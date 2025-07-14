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Иркутян приглашают на конкурс проектов по благоустройству городов

До 30 сентября жители Иркутска могут подать заявки на всероссийский конкурс «Городские интонации», который выявляет и поддерживает проекты по развитию комфортной городской среды. Участвовать могут общественные объединения, бизнес, СМИ, блогеры и образовательные организации.

«Там, где люди объединяются вокруг общей идеи, рождаются доверие, сотрудничество и ощущение ответственности за свое место», – подчеркивают организаторы конкурса.

Предусмотрено четыре номинации:

  • Сила сообщества – инициативы, улучшающие городскую среду на основе самоорганизации и горизонтальных связей.
  • Медиа для города – медиаматериалы о событиях и людях, стоящих за изменениями городской среды.
  • Бизнес рядом – реализованные в синергии сообществ и коммерческих компаний проекты по развитию городской среды.
  • Точка сборки – концепции, сформированные в образовательных организациях, предлагающие новые форматы участия жителей (с фокусом на участников и ветеранов СВО) в преображении городов.

Необходимо подготовить работу в одном из форматов: видеоролик до 3 минут (MP4), лонгрид до 7000 знаков с фото, аудиоподкаст до 15 минут.

Финалистов пригласят на всероссийский фестиваль, а награждение победителей пройдёт в декабре 2025 года. Подробная информация и приём заявок на сайте.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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