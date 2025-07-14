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Проблемы с подачей питьевой воды возникли в селах Баяндаевского района

В селах Баяндай и Покровка Баяндаевского района устранили перебои с подачей питьевой воды. По поручению губернатор Иркутской области Игоря Кобзева, зампред правительства Иркутской области Анатолий Прокопьев лично проверил работу водозаборных сооружений и провел совещание с местными властями.

«В настоящее время села чистой питьевой водой обеспечены», – сообщил глава региона в своем Telegram-канале. В Баяндае функционируют 17 из 30 колонок, остальные временно не работают из-за поломки электронных плат, которые уже заказаны в Москве. В Покровке действуют 7 из 11 точек водозабора.

Власти решили не вводить режим ЧС, но продолжат контролировать ситуацию. Особую сложность представляет эксплуатация водоводов в условиях вечной мерзлоты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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