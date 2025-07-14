В Куйтуне осудили застройщиков, похитивших 6,5 млн рублей у сирот

Двух руководителей строительной компании в Куйтуне приговорили к тюремному сроку за хищение средств, выделенных на жилье для детей-сирот. С 2017 по 2018 год они предоставляли заведомо ложные акты выполненных работ, не проведя реального благоустройства территорий.

«Злоумышленники нарушили условия контракта, допустили строительные нарушения, но получили полную оплату от государства», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. В результате бюджету региона нанесен ущерб в 6,5 млн рублей.

Суд назначил каждому из фигурантов по 3 года колонии и штрафу в 300 тыс. рублей. Приговор вынесен по статье о мошенничестве в особо крупном размере.