Накопить на квартиру в Иркутской области средняя семья сможет за 3,2 года

Лидерами рейтинга РИА Новости по скорости накопления стали Мурманская область и Ханты-Мансийский автономный округ, где для этого требуется всего 1,8 года. Ненецкий автономный округ занимает третье место с показателем 1,9 года, а Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область завершают топ-5 с результатами 2 и 2,1 года соответственно.
Среди регионов с более длительными сроками выделяются Красноярский край (2,9 года), Иркутская область (3,2 года) и Новосибирская область (3,9 года). В Республике Бурятия накопление занимает 4,5 года.
Наибольшие трудности с приобретением жилья испытывают жители Республики Алтай и Республики Дагестан, где накопление требует 6,8 года. Еще дольше процесс длится в Республике Калмыкия (7,4 года), Севастополе (8,7 года) и Республике Крым (8,9 года). При этом средняя стоимость квартиры в этих регионах варьируется от 5,1 до 9,8 млн рублей.
Ранее стало известно, что в июне 2025 года средняя стоимость квадратного метра жилья в Иркутске составила 139,1 тыс. рублей, что на 0,1% ниже майских показателей.
|
Место
|
Регион
|
Минимальное число лет, необходимое семье, чтобы накопить на квартиру
|
Средняя стоимость квартиры площадью 60 квадратных метров
|
1
|
Мурманская область
|
1,8 года
|
4,8 млн руб.
|
2
|
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
|
1,8 года
|
5,4 млн руб.
|
3
|
Ненецкий автономный округ
|
1,9 года
|
6,4 млн руб.
|
4
|
Ямало-Ненецкий автономный округ
|
2 года
|
7,7 млн руб.
|
5
|
Магаданская область
|
2,1 года
|
7,5 млн руб.
|
10
|
Красноярский край
|
2,9 года
|
5,7 млн руб.
|
23
|
Иркутская область
|
3,2 года
|
5,6 млн руб.
|
54
|
Новосибирская область
|
3,9 года
|
6,7 млн руб.
|
69
|
Республика Бурятия
|
4,5 года
|
7 млн руб.
|
81
|
Республика Алтай
|
6,8 года
|
9,7 млн руб.
|
82
|
Республика Дагестан
|
6,8 года
|
5,1 млн руб.
|
83
|
Республика Калмыкия
|
7,4 года
|
5,3 млн руб.
|
84
|
Севастополь
|
8,7 года
|
9,8 млн руб.
|
85
|
Республика Крым
|
8,9 года
|
9,5 млн руб.