Накопить на квартиру в Иркутской области средняя семья сможет за 3,2 года

Лидерами рейтинга РИА Новости по скорости накопления стали Мурманская область и Ханты-Мансийский автономный округ, где для этого требуется всего 1,8 года. Ненецкий автономный округ занимает третье место с показателем 1,9 года, а Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область завершают топ-5 с результатами 2 и 2,1 года соответственно.

Среди регионов с более длительными сроками выделяются Красноярский край (2,9 года), Иркутская область (3,2 года) и Новосибирская область (3,9 года). В Республике Бурятия накопление занимает 4,5 года.

Наибольшие трудности с приобретением жилья испытывают жители Республики Алтай и Республики Дагестан, где накопление требует 6,8 года. Еще дольше процесс длится в Республике Калмыкия (7,4 года), Севастополе (8,7 года) и Республике Крым (8,9 года). При этом средняя стоимость квартиры в этих регионах варьируется от 5,1 до 9,8 млн рублей.

Ранее стало известно, что в июне 2025 года средняя стоимость квадратного метра жилья в Иркутске составила 139,1 тыс. рублей, что на 0,1% ниже майских показателей.

Место Регион Минимальное число лет, необходимое семье, чтобы накопить на квартиру Средняя стоимость квартиры площадью 60 квадратных метров 1 Мурманская область 1,8 года 4,8 млн руб. 2 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 1,8 года 5,4 млн руб. 3 Ненецкий автономный округ 1,9 года 6,4 млн руб. 4 Ямало-Ненецкий автономный округ 2 года 7,7 млн руб. 5 Магаданская область 2,1 года 7,5 млн руб.

10 Красноярский край 2,9 года 5,7 млн руб. 23 Иркутская область 3,2 года 5,6 млн руб. 54 Новосибирская область 3,9 года 6,7 млн руб. 69 Республика Бурятия 4,5 года 7 млн руб.