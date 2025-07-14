Электронную модель ливневой канализации готовят в Иркутске

В Иркутске началась подготовка к масштабной модернизации системы ливневой канализации. Специалисты проведут полное обследование сетей с помощью телевизионных установок и создадут их цифровую модель.

«Разработку проектной документации, включая создание электронной модели и актуальной схемы ливневой канализации, планируется завершить в 2026 году», – сообщил мэр Иркутска Руслан Болотов. Проект предусматривает инвентаризацию всех объектов, включая бесхозяйные сети, и оценку их технического состояния.

Реализация проекта позволит создать эффективную систему управления ливневыми стоками в соответствии с федеральным законодательством.